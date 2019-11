Eine 21 Meter hohe Fichte aus Bischofshofen wurde am Montagnachmittag am Salzburger Mirabellplatz aufgestellt. Dort, wo er jetzt mehr als 50 Jahre stand, kann eine Nachbarin jetzt wieder ruhig schlafen.

Es ist schweres Gerät, mit dem die Salzburger Berufsfeuerwehr am Montag in der Früh in Bischofshofen angerückt ist. Neben dem Gasthof Bürglhöh wartete eine mehr als 50-jährige Fichte darauf, geerntet zu werden. Der Baum wurde mit einem Zehn-Tonnen-Kran gesichert und ...