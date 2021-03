Der erste Hype um Annemarie Pröll - als Kleinarl auf den Ochsen kam

Annemarie Pröll gewann vor 50 Jahren ihren ersten Gesamtweltcup. Beim Empfang in Kleinarl brach die Ehrentribüne zusammen.

Vor einem halben Jahrhundert gelang einer 17-Jährigen aus Kleinarl eine Sensation: Annemarie Pröll (später Moser) holte im März 1971 erstmals den Gesamtsieg im alpinen Skiweltcup. Es war die große Zeit der französischen Rennläuferinnen: Beim Slalom in Berchtesgaden etwa belegten sie die Ränge eins bis fünf. Titelverteidigerin in der Gesamtwertung war Michèle Jacot. Und die Französin schickte sich an, die begehrte Kugel ein zweites Mal zu gewinnen. Nur eine ließ nicht locker: Annemarie.

So hatte die Kleinarlerin bereits die ...