Vergangenen Samstag ging der letzte Faschingsumzug zum ersten Mal in St. Koloman über die Bühne. Wie geht das?

"Es gab noch nie einen Umzug hier in St. Koloman. Um das erste Mal zu unterstreichen und auch um zu verwirren, wählten wir den Titel ,Der letzte Taugler Faschingsumzug'", so Elisabeth Struber von der Frauenbewegung in St. Koloman. Gemeinsam mit ...