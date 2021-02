Der erste Mast ragt in die Höhe: Frust über 380 kV stoppt die Fairkabler nicht

Angesichts des Baufortschrittes für die 380-kV-Salzburgleitung steigt der Frust der Freileitungsgegner. Der Verein Fairkabeln kämpft für eine Änderung des Starkstromwegegesetzes.

"Jetzt geht es auch dem Nockstein an den Kragen", postete der Koppler Hans Kutil, ehemaliger Obmann des Naturschutzbundes Salzburg, kürzlich im sozialen Netzwerk Facebook und zeigte dazu Fotos. Der Freileitungsgegner spricht von "Schlägerungen für den fast 90 Meter hohen Winkelmast Nr. 38 der 380-kV-Freileitung der APG". Am Heuberg habe es die APG bereits geschafft, ihr Werk zu vollenden, so Kutil.

SN/sw/kutil Rodungen am Nockstein, von Freileitungsgegner Hans Kutil dokumentiert.

Von der Verbundtochter Austrian Power Grid AG ...