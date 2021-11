Der erste Mord in Fürstenbrunn

Kranzlstechen und Wilde Jagd fordern ihre Opfer. Rosmarie Dorn leckt Blut. Im ersten Krimi von Katharina Eigner "Salzburger Rippenstich" geht die Arzthelferin auf spannende Mörderjagd.

Katharina Eigner ist eine mörderische Schwester. Die Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autorinnen mit diesem Namen feiert heuer ihren 25. Geburtstag. So gibt es den Sammelband "Tour de Mord", wofür die Glaneggerin einen Kurzkrimi mit dem Titel "Stirb, wenn du kannst" lieferte.

Sterben ist das literarische Metier der 42-Jährigen. In Salzburg-Herrnau aufgewachsen, ging sie nach der Matura für ein Jahr nach Wien, studierte Publizistik und Kunstgeschichte.

Bald lernte sie ihren Mann Herbert kennen, sie zog nach Grödig, arbeitet im Familienbetrieb. Die Mutter von drei Kindern zwischen 21 und elf Jahren wollte schon lange ein Buch schreiben. Anfang Jänner 2017 traf sie sich mit Freundinnen, wo Neujahrsvorsätze besprochen wurden. Im Februar hat sie sich dann hingesetzt, zu schreiben begonnen. Dass es ein Krimi werden würde, stand nie außer Frage.

"Salzburger Rippenstich" im Gmeiner-Verlag erschienen

Freitag war immer "Der Alte"- und "Ein Fall für zwei"-, am Sonntag "Tatort"-Zeit. Die Krimis von Agatha Christie und Patricia Highsmith hat sie regelrecht verschlungen. Mit dem "Salzburger Rippenstich" ist Katharina Eigners erster Roman (im Gmeiner-Verlag) erschienen. "Ich hatte viele Ideen, mich hat auch das Thema der Vertreibung der Sudetendeutschen interessiert", sagt sie. So ist das auch Thema in ihrem Krimi. Protagonistin Rosmarie Dorn ist Arzthelferin. "Da bekommt man vieles mit."

Die drei Morde passieren in unmittelbarer Nähe der Autorin, und auch das Brauchtum, wie Rupertikirtag, Wilde Jagd und Kranzlstechen, hat hier seinen Platz. Rosmarie Dorn beginnt zu ermitteln, ihre Freundin Vroni hilft ihr dabei. "Die Geschichte ist in der Gegend verankert, voll von trockenem und schwarzem Humor", sagt die Autorin.

Dorn wurde als Baby bei der Schlosskapelle in Glanegg - einem der Kraftplätze Katharina Eigners - hinterlegt. Da ihre Ermittlerin gerne stickt, hat sie fürs Taschenbuch-Cover nach einem Messer, an dem Blut klebt, gesucht. "Leider habe ich nichts gefunden, so habe ich selbst das Messer gestickt", sagt die kreative Frau, die normalerweise lieber näht als stickt.

Auch im Buch gibt es Wendepunkte. "Ich muss die Figuren leiden lassen. Das Scheitern ist wichtig, wie im ganzen Leben." Davon ist die Autorin in Sachen Schreiben weit entfernt. Mittlerweile hat sie Krimi Nr. 2 - "Diva del Garda" - herausgebracht; der Nachfolge-Krimi auf den "Rippenstich" - der "Salzburger Dirndlstich" - erscheint im Herbst 2022.

Katharina Eigner schreibt bereits an Buch Nr. 3. Am 5. November liest sie aus ihrem ersten Buch "Salzburger Rippenstich" bei den Krimi Helden in der Alpenstraße (17 Uhr) und am 18. November im Gemeindeamt Grödig (19 Uhr).