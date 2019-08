Der Erzbischof lud 550 Ministranten ins Stadion ein

Auf dem Programm stand am Sonntag das Match gegen Admira Wacker. Die "Minis" drückten ihren Red-Bull-Stars dabei kräftig die Daumen. Und der Erzbischof geriet beim "passenden Gegner" in keine Gewissenskonflikte.



Eines war klar: Wenn Erzbischof Franz Lackner seine Ministranten in das Red-Bull-Stadion einlädt, darf der Gegner nicht Sturm Graz heißen. Lackner ist bekennender Fan der Schwarz-Weißen. Auch bei einem Tiroler Verein wäre ein gemeinsames Daumendrücken schwer gewesen. Am Sonntag gegen Admira Wacker drückte der Erzbischof mit 550 Ministranten aus allen Orten der Diözese Salzburg - also auch aus Tiroler Gemeinden - den Salzburgern die Daumen.

"Ich schaue den Salzburgern einfach gerne zu"

Den Segen von Oben brauchen die Salzburger Fußballer laut dem Erzbischof ohnehin nicht mehr. Der bekennende Sturm Graz-Fan muss zugeben, dass die Salzburger einen so schönen Fußball spielen, dass sie das alleine lösen können. "Ich schaue den Salzburgern einfach gerne zu und halte zu ihnen, wenn es nicht gerade gegen Sturm Graz geht." Die Salzburger enttäuschten den Erzbischof nicht: Schon zur Halbzeit stand es 3:0 für Red Bull, am Ende sogar 5:0.

Quelle: SN