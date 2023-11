Der Flachgau in Zahlen: So steht der Bezirk da

Mit 1. Jänner lebten in der Stadt Salzburg 156.619 Menschen. Zum selben Zeitpunkt zählte der Flachgau 157.440 Bürgerinnen und Bürger, was sowohl in absoluten Zahlen als auch in Prozentpunkten einen leichten Wachstumsvorteil bedeutet. "Der Flachgau ist mittlerweile nicht nur der bevölkerungsstärkste Bezirk im Land Salzburg. Er ist in den letzten Jahren auch mit Abstand am stärksten gewachsen", sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik Salzburg. So kamen allein in den vergangenen zehn Jahren mehr als 12.500 Flachgauerinnen und Flachgauer hinzu (plus 8,8 %). "In den vergangenen 30 Jahren verzeichnete der Flachgau mit einem Zuwachs von 26,2 Prozent ein 3,5 Mal so hohes Bevölkerungswachstum wie die Stadt, was erklärt, warum dieses Überholmanöver nur eine Frage der Zeit war", so Filipp.