Der gestohlene Stiegl-Maibaum ist wieder auf dem Brauereigelände in Salzburg

Am 1. Mai rückten Bernhard Reiter und das Stiegl-Maibaum-Fest-Team am Hof von Christian Glück in Salzburg-Maxglan an, um den Stiegl-Baum zurückzuholen. Er war am Wochenende gestohlen worden. Das gehört längst zur Tradition. Zum Auslösen hatten sie sich beim Chefbraumeister sicherheitshalber gleich ein paar Fässer Goldbräu organisiert. Wie hoch am Ende der "Preis" für das Zurückholen war, wurde nicht verraten. Traditionsgemäß wird der Stiegl-Maibaum immer am ersten Sonntag nach dem 1. Mai - heuer am 7. Mai - auf der Brauwelt-Festwiese (ab 10 Uhr) aufgestellt.

Das Versteck des Maibaums auf dem Brauereigelände von Stiegl war offenbar nicht gut genug gewesen. "Wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Baum noch gestohlen wird, und dann waren plötzlich zwei Diebesbanden - die Maxglaner Schnalzer und die Walser Dirndl und Buam - da", erzählt Stiegl-Bierversilberer Bernhard Reiter. Schlussendlich hätten dann die Maxglaner Schnalzer den rund 30 Meter langen und rund 1800 Kilogramm schweren Baum bei Nacht und Nebel mitgenommen. Zum "Diebstahl berechtigt" sind nur diejenigen, die selbst einen Maibaum aufstellen.