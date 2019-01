Der Gibbon ist "Zootier des Jahres" - Jiao und Samuk grüßen aus Salzburg

Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) hat den Gibbon zum "Zootier des Jahres 2019" gewählt.

Das freut auch Sabine Grebner, Geschäftsführerin des Zoo Salzburg: "Seit 1985 leben Weißhandgibbons bei uns. Unser erstes Gibbon-Paar Hanna und Rudi wurde vor über 30 Jahren am Flughafen Frankfurt beschlagnahmt. Die beiden hatten Glück im Unglück, dass sie zu uns kamen. Hanna brachte zehn gesunde Jungtiere von Rudi in Salzburg zur Welt." Seit 2013 lebt Jiao mit dem Weißhandgibbon-Männchen Samuk im Zoo Salzburg zusammen. Die beiden sind Botschafter ihrer Art. Die Gibbons sind vom Aussterben bedroht. In China sind allein in den vergangenen 20 Jahren zwei Arten ausgerottet worden. Im großen Bild: Weißhandgibbon Jiao im Schnee. Oben: Das Paar Jiao und Samuk. Unten: Ein Sangeskünstler im Baum.

Quelle: SN