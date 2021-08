Der Gitarrist spielte nach einem Unfall im Rollstuhl auf der Bühne in Hallwang und Berndorf

Auftreten oder absagen? Diese Frage stellte sich der Band "Deers on Lake" nach dem Unfall ihres Leadgitarristen. Des Rätsels Lösung: Die Band trat in Hallwang und in Berndorf auf - mit dem Gitarristen im Rollstuhl. Die Frau des Musikers assistierte auf der Bühne als Krankenschwester.

Von kleineren oder größeren Missgeschicken lässt sich die Band "Deers on Lake" aus Berndorf - eine bekannte AC/DC-Tribute Band - nicht aus dem Konzept bringen: Lead-Gitarrist Max G. Fischnaller (das Angus Young-Double) hat sich bei der 7. Vorstellung mit dem Salzburger Straßentheater so schwer am Fuß verletzt, dass er nicht mehr auftreten konnte. Nun war guter Rat teuer: Am Wochenende standen zwei Auftritte auf dem Programm - beim Waldfest in Hallwang am Freitag und bei einem "Gig" in der Oitner-Zimmereihalle in Berndorf.

Der Versuch, sich einen Musiker auszuleihen, schlug fehl

Der Versuch, sich einen Lead-Gitarristen von einer anderen Band auszuleihen, schlug fehl. Die Absage kam drei Tage vor dem Auftritt in Hallwang. "Zuerst waren wir ratlos. Wir wollten aber Veranstalter und Publikum nicht enttäuschen," heißt es. So wurde die Idee geboren, dass Fischnaller seine Rolle als Angus Young im Rollstuhl gibt und ihn Samantha Steppan, seine Frau, als Krankenschwester unterstützt - auch um die Show aufzupeppen.

Das Publikum spendete frenetischen Applaus

"Das hat wirklich gut geklappt. Unser Auftritt wurde von den Besuchern des Waldfests in Hallwang und von den Besuchern des Mopedtreffens der PirateZ in Berndorf mit frenetischem Applaus honoriert. Das Publikum hat richtig abgerockt und mit uns gefeiert," sagt Walter Schinagl.