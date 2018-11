Der heilige Martin kommt hoch zu Ross

Es ist ein Erlebnis, das den meisten Kindern in Erinnerung bleibt: der Laternenumzug und das traditionelle Martinsfest. In Seekirchen steigt Janet Genyk als heiliger Martin aufs Pferd.

Wer rund um den Martinstag in der Dämmerung durch Seekirchen spaziert, könnte mit etwas Glück dem heiligen Martin begegnen, der zu dieser Zeit in Richtung Kindergärten reitet. Dort besucht er die Kinder, die bereits ganz aufgeregt mit ihren selbst gebastelten Laternen auf seine Ankunft warten. Mit seinem Pferd führt er den Laternenzug der Kleinen durch Seekirchen an und läutet damit das Martinsfest im Kindergarten ein.