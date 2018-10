Der Herr Pfarrer ist verärgert

Von der Konfettiherzerl-Kanone bis zum doppelseitigen Klebeband auf dem historischen Marmorboden: Franz Auer, Pfarrer von Maria Alm, kritisiert unrühmliche Auswüchse des Hochzeitstourismus.

Eigentlich, so der Geistliche, seien Trauungen eine wunderbare, ergreifende Sache. Doch in letzter Zeit mischt sich bei Franz Auer Verwunderung und vor allem Verärgerung bei. Speziell, wenn - wie es in Maria Alm "in mehr als der Hälfte der Hochzeiten" der Fall ist - Gäste aus dem Ausland sich das Jawort geben. Meist sind es Deutsche.

Ende September sprach er beim Erntedankfest erstmals öffentlich kritische Worte aus. Stein des Anstoßes waren unter anderem Konfettiherzen, die bei einer Hochzeit mit einer "Kanone" massenhaft abgefeuert wurden. "Vor der Kirche, am Friedhof, überall lagen sie herum. Sie klebten den Besuchern an den Schuhen und landeten so auch noch verstreut in der Kirche", schildert der Pfarrer. Ein weiterer Vorfall zog einen erheblichen Schaden nach sich: Bei einer Hochzeit, Auer war nicht zugegen, wurde in der Kirche ein Teppich mit doppelseitigem Klebeband auf dem denkmalgeschützten Marmorboden befestigt.



Der Steinmetz

musste zwei Mal anrücken

Die Rückstände waren schwer zu beseitigen. "Es blieben zwei Spuren, es hat ausgeschaut, als sei die Eisenbahn vorgefahren." Der Boden musste in der Folge zwei Mal von einem Steinmetz behandelt werden. Der Schaden belief sich auf knapp 2000 Euro und wurde von der Hochzeitsgesellschaft beglichen. Nun sieht man nur noch Spuren, wenn man im richtigen Winkel reinschaut.

Unrühmliche Aktionen würden oft von "selbst ernannten Gestaltern" ausgehen, das Brautpaar selbst wisse mitunter gar nichts davon. "Da lob' ich mir unseren Hochzeitslader, der ist einsame Spitze", sagt Auer und ergänzt nachdenklich: "Die Leute glauben, sie können und dürfen alles machen, von Rücksicht keine Spur." Sogar ein Sektempfang am Friedhof vor der Kirche werde angefragt und drinnen werde das heilige Gebäude mitunter mit allerlei Dekorationen verunstaltet. "Dabei ist die Kirche ja ein Schmuckstück an sich. Ein paar Blumenstöcke reichen für eine Hochzeit völlig aus."

Es gibt bereits ein Regelwerk, das heiratenden Paaren vorab ausgehändigt wird. Darin heißt es: "Das Anbringen der Blumen bei den Bänken nur mit Bändern, niemals mit Nägeln oder Klebeband. Das Streuen von künstlichen Blütenblättern in der Kirche ist möglich. Nicht gestattet, weder vor noch in der Kirche, ist das Streuen von Reis, echten Blütenblättern, Konfetti und dergleichen. Am Altartisch kein Blumenschmuck, nur die Hochzeitskerze." Und abschließend: "Wir danken für Euer Verständnis und wünschen ein gesegnetes Hochzeitsfest." Es könnte so einfach sein. Nur, sagt Auer: "Wir müssen als Wallfahrtskirche an den Regeln wohl noch etwas nachschärfen. Eventuell auch eine Kaution einheben."

Auch wenn er manch "schöne Bescherung" erlebt hat, die Lust am Verheiraten ist ihm nicht verloren gegangen. "Wir haben viele sehr schöne Hochzeiten. Manche müssen die angemessene Einstellung finden. Und: Hirn einschalten."