Der Hochsommer kehrt zurück: 30 Grad und mehr in Salzburg

Es war eine Punktlandung. Die Premiere des Jedermann am Salzburger Domplatz mit 2500 Besuchern fiel heuer nicht ins Wasser. Erst als das Publikum zum Schlussapplaus ansetzte, begann es zu regnen. Zuvor bot …

Chronik

Seit voriger Woche gelten am Wochenende in Salzburg Abfahrtsverbote an den Ausfahrten auf der A10 zwischen Puch und St. Michael im Lungau jeweils von 6 bis 20 Uhr für den Transitverkehr. Mehr als 3000 …