Der Holzmensch mit Baumhaus

Holz-100 "Gebäude" dient als TV-Studio, Denkwerkstatt und Gästezimmer.

An besonderen Ideen mangelte es Erwin Thoma noch nie. Seine jüngste sorgte wieder für Verwunderung. Jetzt steht ein stattliches Baumhaus neben seinem Firmensitz in Goldegg. Beim "PN"-Lokalaugenschein erklärte der erfolgreiche Unternehmer und Buchautor seine Baumhaus-Philosophie: "Tree-TV ist ein Format im Internet (www.kenfm.de) mit Sitz in Berlin - das über Beispiele für nachhaltige positive Zukunft berichtet. Aus dem Baumhaus wird alle zwei Monate über Gespräche von internationalen Expertenrunden berichtet. Das Baumhaus dient neben unserem Firmensitz als Denkwerkstatt unserer Mitarbeiter. Wir haben die 60 Quadratmeter aber auch als Wohnung mit Küche, Betten und Sanitäranlagen eingerichtet - damit Interessenten in unserem Holz-100 probewohnen können. Das ist aber kein Tourismusbetrieb, sondern soll die Vorteile des Lebens in Holz verdeutlichen."

Mit "seinem" Holz ist der Pongauer Unternehmer in vielen Teilen der Welt erfolgreich. Jüngst weilte ein polnischer Resort-Betreiber in Goldegg und zeigte sich vom Baumhaus begeistert.

Aufträge in Deutschland umfassen ein Krankenhaus - ganz aus Holz -, Tourismusbetriebe und Projekte im Bereich Schule und Kindergarten.

Als Buchautor ist Thoma auch erfolgreich. Eines seiner Werke wurde jüngst in Korea auf den Markt gebracht.