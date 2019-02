Der Hufschmied von Zederhaus

Meister als Schmied, Schlosser und Mechaniker, 19 Jahre Bürgermeister: Alfred Zanner hat seinen Heimatort geprägt wie kaum ein anderer.

"Unsere Schmiedewerkstatt hat das Hochwasser geholt. Das war mein Beginn als Unternehmer", erzählt Alfred "Fredl" Zanner. Der Zederhauser, Jahrgang 1932, blickt auf ein aufregendes Leben zurück. Vor wenigen Wochen hat er mit seiner Hedwig das Jubiläum der diamantenen Hochzeit gefeiert. Durch dick und dünn sind die beiden in diesen 60 Jahren gegangen. Auch wenn es manchmal nicht ganz so gut ausgesehen hat, am Ende lachte doch wieder die Sonne.