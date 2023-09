Der Humor spielt beim Abschiednehmen eine wichtige Rolle

Der Verein des Raphael Hospizes feiert sein 20-Jahre-Jubiläum. Man dürfe sich diese Einrichtung nicht als Ort der der ständigen Trauer vorstellen, sagt Vereinspräsidentin Andrea Maria Reiser. Es gibt ein Buch, in dem lustige Geschichten auf dem Weg des Abschieds festgehalten werden.

Eigentlich wollte die Salzburger Künstlerin Andrea Maria Reiser nur eine kleine Ausstellung im Raphael Hospiz in Morzg veranstalten. Aus einem kurzen Besuch wurde schlussendlich eine enge Verbindung über viele Jahre.

Die Künstlerin kam vor zehn Jahren zum Verein der Freunde des Raphael Hospizes, seit vier Jahren ist sie die Präsidentin. "Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen will. Da konnte ich nicht Nein sagen. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich wenig mit diesem Thema befasst", erinnert sich die Künstlerin. Der Verein zählt 250 Mitglieder. Mit den Mitgliedsbeiträgen werden unter anderem Wünsche der Patienten erfüllt.

Das Hospiz in Morzg, das nach Erzengel Raphael benannt ist, der als barmherziger Samariter und Begleiter der Kranken gilt, hat Platz für neun Patienten, die unheilbar krank sind.

Mehr Demut und Dankbarkeit

"Schlimm ist es, wenn junge Menschen sterben. Das macht mich noch demütiger und dankbarer, weil ich zum Glück noch gesund bin", so Andrea Maria Reiser, die auch eine Ausbildung zur Sterbebegleitung absolviert hat. Diese Begleitung reicht vom einfachen Händehalten bis hin zu tiefsinnigen Gesprächen sowie zu kurzen Spaziergängen. "Es ist gut, wenn am Ende des Lebens jemand da ist, der dir Unterstützung gibt", sagt Reiser.

Neun Patienten werden derzeit im Morzger Hospiz betreut

Man dürfe sich das Hospiz aber nicht als einen nur traurigen Ort vorstellen. "Es wird natürlich viel gelacht, wir haben sogar ein eigenes Humorbuch, in dem wir lustige Geschichten festhalten. Wir wollen diesen Menschen eine schöne letzte Zeit bei uns ermöglichen." Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Lebenspartner im Hospiz übernachten kann. "Dann stellen wir ein zweites Bett in das jeweilige Zimmer", sagt Reiser.

Es gibt eine lange Warteliste

Derzeit leben neun Patienten im Hospiz. Diese Menschen werden von 13 bestens ausgebildeten Mitarbeitern betreut. Zudem wechseln sich mehrere Ärztinnen und Ärzte von den Barmherzigen Brüdern ab. Es gibt eine längere Warteliste. "Leider ist unser Hospiz das einzige im gesamten Bundesland Salzburg. Ich hoffe, dass sich da bald etwas tun wird."

Erzbischof übernimmt Schirrmherrschaft

Am 21. September findet im Kavalierhaus in Klessheim die Feier zum Jubiläum statt. "Wir wollen uns bei allen bedanken, die diese tolle Einrichtung möglich machen", so die Vereinspräsidentin. Es werden Musiker auftreten, es gibt eine Diskussionsrunde und Salzburgs Erzbischof Franz Lackner wird anwesend sein, der die Schirmherrschaft für das Hospiz übernehmen wird. "Zudem gibt es einen Auftritt von Werner Gruber, der Humorseminare anbietet."

Und wie ist ihre Beziehung zum Tod? "Durch die Ausbildung lebe ich doch um einiges bewusster. Ich habe doch die Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht", sagt Reiser.