Der künstlichen Intelligenz auf der Spur

Die gebürtige Zederhauserin geht dabei auf die KI-Tools näher ein: "Dieses innovative Buch ist das erste, das mithilfe von menschlicher und künstlicher Intelligenz entstanden ist. KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney und Canva haben beim Text und den Illustrationen bzw. der Grafik geholfen, während pädagogisches und psychologisches Fachwissen von mir als Autorin eingebracht wurde. Die Kombination aus menschlicher Kreativität und künstlicher Präzision schafft eine einzigartige Lernressource für junge Leserinnen und Leser."

Chancen der modernen Welt besser meistern

Sie will Kinder auf spielerische und verständliche Weise mit diesen Themen vertraut zu machen: "In einer Welt, die von Technologie und künstlicher Intelligenz geprägt ist, wird dies immer wichtiger. Mein Buch soll Kinder dazu anregen, neugierig zu sein und technologische Entwicklungen zu verstehen, um die Chancen und Herausforderungen der modernen Welt besser zu meistern. Mit ,KI für Kids' erhalten Kinder und ihre Eltern ein solides Verständnis für KI und ihre Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Gaming, Robotik und alltäglicher Technologie."

Das Buch "KI für Kids - Was du über künstliche Intelligenz wissen musst" von Julia Gröblacher-Draxl ist aktuell exklusiv auf Amazon als E-Book und als Hardcover verfügbar. Die ISBN-Nummer: 978-3200091757.