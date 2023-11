Der künstlichen Intelligenz auf der Spur

Alexa & Co. haben längst die heimischen Wohnräume erobert. Die LN haben sich nach weiteren Beispielen im Lungau umgesehen.

In der Firma Kaco in St. Michael werden seit über zehn Jahren Roboter eingesetzt. Geschäftsleiter Gernot Feiel: "Künstliche Intelligenz ist ein dehnbarer Begriff. Es beginnt beim Programmieren der Maschinen und reicht eigentlich bis hin zur Sprachübersetzung. Die Programmiersprachen werden immer ausgefeilter, dies vereinfacht unseren Arbeitsalltag. Umso mehr braucht es aber qualifiziertes Fachpersonal. In unserem Konzern stehen wir Asien um nichts nach. Im Gegenteil, durch den hohen Bildungs- und Ausbildungsgrad haben wir sogar die Nase vorn. Gesamtheitlich in puncto technischer Innovation in der Ausstattung gesehen, schlagen die Autos aus Asien jedoch jene aus Europa um Längen. Eigentlich betrifft KI mit Alexa & Co. fast jeden. Überall, wo es elektronische Erleichterung gibt, ist künstliche Intelligenz im Hintergrund im Einsatz."

Auch Bürgermeister Andreas Kaiser aus Mariapfarr interessiert die neue Technologie: "Ich hole mir über ChatGPT Ideen zum Aufbereiten von Themen. Ich füttere das Programm mit Stichworten und erhalte dadurch Basisinfos, ein Gerüst für meine Gedanken. Reden lassen sich damit nicht 1:1 schreiben. Es ist ein eigener Stil - nüchtern und ohne Emotion. Zusammengefasst kann man sagen, dass man in kurzer Zeit gebündelt wertvolle Informationen erhält. Es war ein Reiz für mich, dieses neue digitale Angebot auszuprobieren."

Thomas Keidel, Bezirkssachbearbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Feuerwehrbezirk Lungau, schreckt ebenfalls nicht vor der künstlichen Intelligenz zurück. Aber: "Feuerwehrsprache ist kompliziert. Wir haben sehr viele Fachausdrücke. Stichworte allein reichen da in der Abfrage bei ChatGPT nicht. Jeder Bericht hat seine eigene, individuelle Note. Bei mir geht es in erster Linie darum, dass der Beitrag informativ ist und dass ihn alle Menschen verstehen.

Berichterstattung bei uns Einsatzkräften ist generell sehr sensibel. Einerseits gibt es die interessierte Bevölkerung, die Information verlangt. Andererseits gilt es natürlich, die Würde der Verunfallten zu wahren. Wir beziehen keine Stellung und werten nicht. Unser Auftrag ist es zu helfen. Es ist aber auch natürlich in unserem Interesse, Öffentlichkeitsarbeit aktiv zu betreiben. Künstliche Intelligenz kann eine Hilfestellung sein, gerne werden dabei aber Wortkonstrukte wiederholt und sogar anders formuliert. Mit ChatGPT geht eben genau die persönliche Note verloren. Durch die Korrekturen im Nachhinein erfordert es oft sogar mehr Zeit, als wenn man den Beitrag gleich selbst schreiben würde. Mir nützt es mittlerweile für Synonyme. In meiner Schulzeit hätte ich mich darüber gefreut."

Und ebendort, in der Schule, ist das Thema künstliche Intelligenz auch schon längst angekommen. Herbert Giegerl, Direktor der Bundeshandelsakademie in Tamsweg: "Wir haben uns umfassend über KI informiert und ein Konzept erarbeitet. Uns war klar, dass künstliche Intelligenz auch auf uns Schulen zukommt. Wir wollen, dass sich unsere Schüler damit beschäftigen, an den Universitäten wird damit gearbeitet. Aber es braucht Regeln. ChatGPT ist nur eine von vielen Plattformen, wo Milliarden von Daten hinterlegt sind. Die Schüler entscheiden selbstständig, ob sie bei Recherchen KI einsetzen. Kommt sie zum Einsatz, sollen sie die Informationen kritisch hinterfragen. KI kann auch im schulischen Betrieb nur als Unterstützung gesehen werden. Um KI zu verstehen, nutze ich sie auch selbst."