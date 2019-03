Jetzt geht es in der Liechtensteinklamm so richtig los. Es wird gesprengt. St. Johann will die Sehenswürdigkeit unbedingt heuer wieder eröffnen.

Generationen von Schülern und Urlaubern haben sie schon bestaunt. Doch seit dem großen Felssturz von Ende Mai 2017 ist die Liechtensteinklamm geschlossen. Heuer soll die Pongauer Sehenswürdigkeit wieder eröffnet werden. Die Bauarbeiten für die aufwendige Sanierung laufen auf ...