Der Keil stand im Zeichen des Freestyles

Spaß am Sport stand beim Keil Symposium im Mittelpunkt.

"Wir freuen uns, dass wir heuer mit dem Event bereits großen Anklang gefunden haben und konnten nun erste Erfahrung machen, um aus dem Keil Symposiums eine wiederkehrende Veranstaltung zu schaffen", erklärt Max Deutinger von dem Veranstaltern "Updawgs".

Der Hochkeil wartete mit zahlreichen Schanzen und Rails auf das internationale Starterfeld. Dabei wurde die Overall Impression von der Jury gewertet und somit auch ein Sieger gefunden. "Elias Meister begeisterte uns sowohl auf Ski als auch am Snowboard am meisten und wurde daher auch völlig verdient zum Sieger gewählt", resümiert Deutinger weiter.