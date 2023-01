Der Klimaladen war zu Gast im Seekirchner Gymnasium

Der Euregio-Klimaladen war im BG Seekirchen zu Gast und motivierte die Jugendlichen, ihr Konsumverhalten zu überdenken.

Für das Klima und das Leben von Menschen in anderen Erdteilen spielt es auch eine Rolle, was man anzieht. Das haben Hannah, Ruth, Mona und Victoria spätestens nach ihrem "Besuch" im Klimaladen verinnerlicht. Die Schülerinnen der 4a-Klasse des Bundesgymnasiums Seekirchen setzten sich intensiv und teilweise auf spielerische Art und Weise mit dem Thema auseinander. "Bei der Station Mode haben wir den ganzen Weg von der Produktion bis zu uns nachverfolgt und gelernt, was man selber für mehr Nachhaltigkeit tun kann, ...