Der Klimawandel sorgt für mehr Gleitschneelawinen

Mehrere Häuser mussten wegen Gleitschneelawinen evakuiert werden. Bei der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) glaubt man, dass diese zunehmend zum Problem werden.

Nach den starken Schneefällen sei Gleitschnee das Hauptproblem im Pinzgau, sagt der Gebietsbauleiter der WLV, Gebhard Neumayr. Die Schneeauflage von ganzen Hängen rutscht im Schneckentempo ab. Zurück bleibt die blanke Wiese.

Der Druck, der durch die Gleitschneelawinen entstehe, die einen halben bis zwei Meter pro Tag abrutschten, sei enorm, so Neumayr. "Zahlreiche Güterwege sind komplett zu. Räumt man sie, rutscht der Schnee wieder nach." Im Wildental in St. Martin hat eine riesige Gleitschneelawine mit drei Metern Anrisshöhe ein landwirtschaftliches Nebengebäude zerstört. Der Bauernhof wurde evakuiert. Auch in Abtenau mussten, wie berichtet, zwei Häuser evakuiert werden. Die WLV errichtet mit Baggern Dämme aus verfestigtem Schnee vor den Häusern, um die Lawinen zu stoppen. Zusätzlich wird oben Schnee weggebaggert, um den Druck zu verringern. In St. Martin sei dadurch die Lawine vor dem Bauernhof am Freitag zum Stillstand gekommen, sagte Bürgermeister Sepp Leitinger.