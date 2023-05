"Der Kontakt hat schon gefehlt"

Schülerinnen und Schüler überstanden die Pandemie besser, als Experten erwartet hatten. Fast alle Versäumnisse konnten wieder aufgeholt werden und die Matura findet fast normal statt.

Dieses Jahr ist in den Schulen wieder Normalität eingekehrt. "Die derzeitigen Maturaklassen haben die Pandemie am umfassendsten mitbekommen", sagt Markus Mayr. Er unterrichtet seit 30 Jahren an der HTL Hallein Mathematik. Er findet, dass heuer die Fragen bei der schriftlichen Prüfung schwieriger waren als vor Covid. Die Erfolgsquote ist trotzdem hoch. Ein Grund ist, dass seit der Pandemie die Jahresnote eingerechnet wird. "Wenn man zumindest einen Dreier im Jahreszeugnis hatte, war das Durchkommen bei der schriftlichen Prüfung relativ leicht, weil nur 30 Prozent der Punkte erreicht werden mussten", sagt Mayr. Bei der schriftlichen Prüfung setzt sich die Gesamtnote zu gleichen Teilen aus der Klausurnote und der Jahresnote der Abschlussklasse zusammen.

Viktoria Feichtinger hat in der HTL im Zweig Innenarchitektur und Holztechnologie die schriftliche Matura schon hinter sich: "Es war für mich erleichternd, dass die Jahresnote eingerechnet wurde. Ich habe trotzdem viel gelernt."

Sie ist froh, dass dieses Schuljahr wieder normaler Unterricht stattgefunden hat: "Ich bin gerne unter Leuten und mag das gemeinsame Lernen lieber als daheim selbstständig arbeiten." Die Abschlussklasse war für Feichtinger auch deswegen entspannt, weil für die Matura vieles wiederholt wurde.

Schüler sind digital besser als vermutet

"Die meisten Schülerinnen und Schüler haben das Covid-Defizit gut aufgeholt. Am ehesten merkt man die Lockdowns und den Online-Unterricht bei den zweiten und dritten Klassen", beobachtet der Direktor der HTL Hallein, Johann Gutschi. Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler die Zeit der Pandemie besser geschafft, als Experten vorausgesagt haben. Der Grund ist, dass sie digital besser sind, als vermutet", sagt Gutschi.

Julian Pewny aus Radstadt geht in die dritte Klasse des Zweiges Maschinenbau an der HTL Hallein. "Man merkt schon, dass wieder normaler Unterricht ist und dass die Lehrer den Stoff, der versäumt wurde, aufholen wollen. Aber das passt, weil wir bei der Matura alles können müssen." Sein Schulkollege Nicos Varga wiederholt die zweite Klasse und wird diese auch diesmal nicht positiv abschließen. "Für mich sind die Covid-Jahre drei verlorene Jahre." Er braucht die Klassengemeinschaft und den geregelten Unterricht. "Während der Lockdowns waren einfach die Ablenkungen daheim zu groß."

Hairstylisten waren von der Pandemie besonders

So wie in der HTL Hallein standen auch die Schülerinnen und Schüler in der Modeschule Hallein während der drei Pandemiejahre vor Herausforderungen. Vor allem der Bereich Hairstyling war betroffen. "Wir konnten kaum mit Menschen arbeiten und mussten auf Technik-Köpfe ausweichen. Bei Online-Videokonferenzen wurde uns die nötige Technik gezeigt", sagen Lara Dietrich und Johannes Döller von der dritten Klasse. "Der Kontakt mit unseren Mitschülerinnen und -schülern und das Leben im Internat haben uns gefehlt", sagen sie. In diesem Schuljahr genießen die beiden daher umso mehr, dass sie wieder Modelle für ihre Frisuren haben, Veranstaltungen stattfinden und das gemeinsame Lernen in der Klasse.

Andrea Lukart, Direktorin der Modeschule Hallein, beobachtete, dass "die Pandemie für jene, die während Covid mit der Ausbildung begonnen haben, schlimm gewesen ist, weil sie einander und die Schule kaum kannten. Bei der heurigen Maturaklasse hat sich der Kontakt unter den Lernenden und zu den Lehrenden sogar intensiviert, weil vieles online erörtert und Probleme gleich aus dem Weg geräumt wurden", sagt Lukart. Während der Pandemie wurde vom Unterrichtsstoff wenig versäumt, weil die Modeschule schon vor Covid digital gut ausgestattet war und alle Laptops hatten.

Umstellung auf digitalen Unterricht funktionierte im Gymnasium

Auch im Halleiner Bundesgymnasium war die Umstellung auf den digitalen Unterricht einfach, weil schulautonom schon viele den Gegenstand Informatik hatten und selbstständiges Arbeiten gewohnt waren. "Wir waren alle im selben Boot und haben das Beste daraus gemacht", sagt Direktor Johannes Bitzinger. Die schriftliche Matura haben die meisten übrigens bestanden. Die mündliche findet Mitte Juni statt.