In Gnigl sind wieder die Krampusse los

Traditionell, familiär und schaurig schön wird es beim heurigen Gnigler Krampuslauf am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr.

Bei der 48. Ausgabe des Gnigler Krampuslaufs können sich die Zuschauer auf 40 Krampusgruppen freuen. Angeführt wird der familienfreundliche Lauf von den Kindern vom Alterbach und Campus-Gnigl-Kindergarten, die ihre selbst gemachten Masken präsentierten werden. Mit dabei ist auch erstmals der Krampusverein Elbigenalp.

Alljährlich besuchen bis zu 10.000 Zuschauer den Traditionslauf. "Dieses Jahr kommt jemand sogar extra aus Neuseeland angeflogen, um den Lauf zu sehen", erzählt Tapeziermeister Hannes Brugger, Obmann der "Alt Gnigler Krampus Perchten Pass", die seit 1972 den Lauf veranstaltet. Dabei habe der generationenübergreifende Verein nie geplant, dass die Veranstaltung so groß wird. Es habe sich mit den Jahren einfach so entwickelt. Daher stehe die Sicherheit auch an oberster Stelle.

Durchführbar sei die Traditionsveranstaltung nur mit der tatkräftigen Unterstützung der Gnigler Wirtschaft, der freiwilligen Ordner, der Vereine und Einsatzkräfte, erklärt Brugger, der an dieser Stelle seinen Dank ausspricht.

Beim Krampuslauf sei es egal, wo man herkomme und welche politischen Ansichten man habe. "Bei uns ist jeder willkommen", erklärt der Obmann. Der Gnigler Krampuslauf geht am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr los. Die frühere Anreise und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird empfohlen.