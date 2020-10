Der Krampus läuft heuer nicht

Die großen Perchtenumzüge in Maxglan und Gnigl fallen heuer wegen Covid-19 aus. Die Auflagen hätten jeden Rahmen gesprengt, wird begründet.

Man sei voll motiviert, wolle den Krampuslauf aber nicht um jeden Preis durchführen - so fasst Hannes Brugger, Chef der Altgnigler Krampusperchtenpass mit 55 Mitgliedern, den Status quo zusammen. Der Gnigler Krampuslauf, der regelmäßig bis zu 10.000 Zuschauer anzieht, muss daher heuer entfallen.

"15.000 Besucher namentlich registrieren"

"Bei einer Veranstaltung dieser Dimension hätten wir zwei Corona-Beauftragte gebraucht, die wir zuvor selbst um je 1800 Euro ausbilden lassen müssten", sagt Brugger. Diese Leute müssten ein Konzept und eine Evaluierung der Veranstaltung machen. Und dann wäre noch nicht sicher, ob man den Krampuslauf so durchführen könne wie gewohnt. Dieser Aufwand stehe einfach nicht dafür, sagt Brugger, der hofft, den beliebten Lauf 2021 wieder in üblichem Umfang veranstalten zu können. 2019 fand der Gnigler Krampuslauf zum 46. Mal statt. In der langen Geschichte ist er erst ein einziges Mal entfallen: 1990, aufgrund von internen Streitigkeiten im Verein.

Neben den Sicherheitsmankos hätte er heuer aufgrund von Corona auch Probleme gehabt, das nötige Budget aus der Gnigler Wirtschaft aufzustellen, glaubt Brugger. Doch kein Schlechtes ohne Gutes: "Vielleicht fehlen wir den Leuten doch ein wenig, und sie wissen dann wieder stärker zu schätzen, was Ehrenamtliche da mit so einem Krampuslauf aufstellen."

Auch die Maxglaner Teufeln mussten sich der allgemeinen Corona-Lage beugen. Der Straßenlauf am 8. Dezember zur Stiegl Brauwelt wurde abgesagt. Die Auflagen wären nicht machbar gewesen, sagt Obmann Adolf Sedetka. "Wir haben so viele Zuschauer, dass man eine Kontrolle nicht gewährleisten kann. Bei 15.000 Besuchern wäre das auf eine namentliche Registrierung hinausgelaufen. Da haben wir gesagt, das lassen wir." Auch die für Ende Oktober geplante Maskenausstellung im Pfarrsaal Maxglan fällt ins Wasser. "Wenn 20 Leute reindürfen und die anderen müssen draußen warten, geh' ich auch lieber gleich nach Hause", meint Sedetka. Natürlich seien die Mitglieder enttäuscht. Jeder habe sich vorbereitet und gehofft.

Der Ausfall der Veranstaltungen hat auch eine finanzielle Seite. Der Aufwand beim Maxglaner Verein beträgt 10- bis 15.000 Euro, ein Teil der Erlöse wird karitativ gespendet. "Zum Jahresende müssen 1000 Euro in der Vereinskasse sein, mehr brauchen wir nicht", erklärt Sedetka.

Beide Vereine rechnen damit, dass sie heuer mehr Hausbesuche machen werden. Dabei seien die Corona-Sicherheitsmaßnahmen leichter einzuhalten: Der Krampus trage eine Vollmaske, der Nikolaus einen dichten Bart. Kinder und Eltern müssten den üblichen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Es ist übrigens mittlerweile Gang und Gäbe, dass außer den Burschen auch Mädchen sich in den finsteren Gesellen verwandeln.