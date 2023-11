Krimmler Kuhstall: Die legendäre Disco feiert ihren 50. Geburtstag

Statt Bauer und Bäuerin zu werden, hat ein junges Paar einst lieber eine der ersten Pinzgauer Discos eröffnet.

Einstige „Kuhstall-Chefin“ Karin Baumann einst in der Discothek. Das Rauchen in Lokalen war damals noch lange „ganz normal“.

"Die Eltern meines Mannes waren ganz schockiert, als wir ihnen unsere Pläne eröffnet haben. Auch sein Großvater ist fix davon ausgegangen, dass mein Mann einmal den ,Falterhof' weiterführen wird. Aber dafür waren wir beide nicht die richtigen. Frisch verheiratet, gerade einmal 20 und 21 Jahre alt, wollten wir lieber die erste Discothek im oberstern Oberpinzgau auf die Beine stellen", erzählt die nunmehr 70-jährige Karin Baumann.

Ihr Mann Georg alias Jörg ist vor vier Jahren verstorben. Früher aber, ab 1973, haben die beiden mit Leib und Seele den "Krimmler Kuhstall" betrieben. Karin Baumann erinnert sich: "Die Disco war von Anfang an ein Riesenerfolg. Die heimischen Gäste sind von nah und fern gekommen und es waren ja auch schon viele Urlauber in der Region. Wir hatten tolle DJ's und bekannte Musiker wie zum Beispiel ,Waterloo' zu Gast. Überhaupt sind wir ein echter Hotspot gewesen. Dann kam die Zeit, als DJ's schwer zu bekommen gewesen sind und sie sich oft ziemlich divenhaft benommen haben. So haben wir kurzerhand selber die Platten gekauft, aufgelegt und übers Mikrofon zusätzlich für Stimmung gesorgt" sagt die gebürtige Pongauerin, die man im Kuhstall der etwas anderen Art immer nur in High Heels gesehen hat. Auch den (Schwieger)eltern blieb nichts anderes übrig, als das Ganze gutzuheißen und so haben letztendlich alle zusammengeholfen - vor allem bei der Betreuung der beiden Töchter von Karin und Jörg Baumann.