Der Kunst wegen den Arlberg gegen Hallein ausgetauscht

Kerstin Klimmer-Kettner, gebürtige Tirolerin mit Arbeitsschwerpunkt Hallein, organisiert die "Schmiede" und leitet den "Kunstraum pro arte".

Eigentlich ist Kerstin Klimmer-Kettner um diese Zeit im August in ihrer Heimat St. Anton am Arlberg, um Schwammerl zu suchen. Das heuer früher startende Schmiede-Festival hat ihr diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Immerhin ist Klimmer-Kettner neben Rüdiger Wassibauer die treibende Kraft hinter dem zehntätigen Medienkunstfestival in der Alten Saline. "Die Schmiede ist ein großer Coworking-Space für Künstler, aus dem im Idealfall Kooperationen entstehen", sagt die 40-Jährige im Gespräch mit den TN. Ihre Rolle sieht sie vor allem in der Verwaltung und Organisation der Schmiede. Immer wieder bringt sie sich aber auch inhaltlich ein. Mit dem "Kunstraum pro arte" ist Klimmer-Kettner seit Jahren Kooperationspartner der Schmiede. Auch in diesem Jahr wurde das Festival mit einer Ausstellung im Kunstraum eröffnet. "Giovi - No Plan" ist noch bis 6. Oktober zu besichtigen.

Schmiede-Gründer Rüdiger Wassibauer kennt Klimmer-Kettner seit ihrer Schulzeit in Salzburg. Als sie nach ihrem BWL- und Kunstgeschichte-Studium in Innsbruck 2013 endgültig nach Salzburg zurückkehrte, war die Zusammenarbeit deshalb schnell fixiert.

Wert legt die Wahl-Salzburgerin auf die Festellung, dass sowohl ihre Tätigkeit für den Kunstraum als auch ihre Arbeit für die Schmiede bezahlte Jobs sind. "Professionelle Kulturarbeit kann man nicht einfach so nebenher machen", sagt Klimmer-Kettner. Für ihre Tätigkeit im Kunstraum pro arte pendelt sie zwei bis drei Mal wöchentlich von Salzburg nach Hallein. Während des Schmiede-Festivals von 29. August bis 7. September ist sie täglich an ihrem Hauptarbeitsplatz in der Salinenstadt anzutreffen.

Neben der Schmiede und den Ablegern Mini-Schmiede, Akademie Hallein und ORTung arbeitet sie derzeit an einem neuen EU-Projekt, das den internationalen Austausch von Künstlern zum Ziel hat. Zusammen mit dem Verein Sudhaus tüftelt Klimmer-Kettner derzeit an einem Projekt für 2019. Details will sie noch nicht nennen, nur so viel: "Wir werden die ganze Stadt bespielen." Nicht zuletzt vertritt sie als stellvertretende Obfrau der IG Kultur Österreich die freie Szene auf Bundesebene.

Den Besuch in ihrer Heimat St. Anton wird Klimmer-Kettner spätestens im Winter nachholen. Dann wedelt sie wie in jedem Jahr auf Skiern den Arlberg hinunter.