Der lange Weg nach Hause in den Lungau

Mit Weihnachten rückt für viele Auslands-Lungauer auch die Heimreise nach Österreich näher.

Lisa Prodinger (23) hat es schon nach ihrer Matura am multiaugustinum nach Nordirland verschlagen. Seitdem lebt und arbeitet die Lungauerin in Belfast. Das Jahr 2020 war für sie eine große Herausforderung, da Lisa Prodinger mitten in der Krise ihren Job verlor. Zwar fand sie schon bald eine neue Stelle in der Finanzabteilung eines Lebensmittelhändlers, doch hat sie ihr neues Büro erst ein Mal von innen gesehen - um an ihrem ersten Arbeitstag den Laptop für das Homeoffice abzuholen. Ihrer Chefin ...