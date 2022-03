Der letzte große Akt der Theaterschachtel Hallein

Gründer Michel Widmer verabschiedet sich als Veranstalter, jetzt geht es nur noch mit sporadischen Eigenproduktionen weiter. Die letzte große Produktion, "Die Konferenz der Tiere" nach einem Kinderbuch von Erich Kästner, feiert am 17. März Premiere.

Es ist sozusagen ein Abschied, der sich hinzieht: Fast auf den Tag genau zwei Jahre lang musste Theaterschachtel-Leiter Michel Widmer seine letzte große Produktion coronabedingt vor sich her schieben. Am 17. März soll es nun soweit sein, dann feiert die "Konferenz der Tiere" Premiere, insgesamt wird das Stück sieben Mal in der Alten Schmiede aufgeführt. "Die Verschiebung hat uns hart getroffen, wir mussten fast alle Kinderrollen neu besetzen", sagt der 66-Jährige. Auch eine geplante Clowntheater-Reihe für Kinder im Dezember fiel ...