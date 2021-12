Der Lockdown könnte zumindest teilweise gelockert werden

Die Infektionszahlen sinken in Salzburg weiterhin stark. Langsam zeichnet sich auch eine Entlastung der Spitäler ab. Reicht das für das Ende des Lockdowns?

Derzeit gehen in Salzburg die Infektionszahlen täglich um rund acht Prozent zurück. Das ist doppelt so schnell wie bei den vorherigen Infektionswellen, wie Landesstatistiker Gernot Filipp am Montag erklärte. Ein Hauptgrund dafür könnte der schnelle Fortschritt bei den Drittimpfungen sein. Bei den über 60-Jährigen lag die Sieben-Tage-Inzidenz zu Wochenbeginn nur noch bei 280 im Vergleich zu 720 für die Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig "geht auch die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern verhalten zurück", sagte Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken. Hoch ...