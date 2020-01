Der Lungau bekommt eine dreijährige Pflegeausbildung

Die Ausbildung startet im Herbst 2020. Die Absolventen haben praktisch eine Jobgarantie.

"Der Bund hat jetzt auch der dreijährigen Pflegeausbildung am Multiaugustinum in St. Margarethen im Lungau zugestimmt", berichten Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl und Bildungslandesrätin Maria Hutter (beide ÖVP). Neben der Höheren Lehranstalt für Pflege, die im Schuljahr 2020/2021 startet, werde damit die Möglichkeit eines weiteren wichtigen Ausbildungsangebots in der Region geschaffen.

Stöckl: "Ich freue mich, dass mit der neuen Bundesregierung jetzt auch der Durchbruch für die dreijährige Pflegeausbildung am Multiaugustinum gelungen ist, die ich seit längerer Zeit immer wieder gefordert habe. Neben der fünfjährigen Pflegeausbildung mit Matura kann damit im Herbst auch die dreijährige Ausbildung starten. Eine ganz wichtige, sinnvolle Ergänzung und eine attraktive Ausbildungsform für junge Menschen. Nach dem Abschluss hat man nicht nur eine abgeschlossene Berufsausbildung als Pflegeassistenz oder - nach absolvierter Aufschulung - als Pflegefachassistenz, sondern angesichts des Bedarfs an Pflegekräften auch eine Jobgarantie."

Die Fachschule mit Pflegeschwerpunkt bildet innerhalb von drei Jahren auch zur Betriebsdienstleisterin bzw. zum Betriebsdienstleister aus. Weiters beinhaltet sie die theoretische Ausbildung zur Pflegeassistenz. "Im Juni des dritten Jahres absolviert der Schüler die Abschlussprüfung der Schule und kann im Bereich Betriebsdienstleistung bereits arbeiten. Als Besonderheit kann die Schülerin bzw. der Schüler aber auch die praktische Ausbildung zur Pflegeassistenz im Sommer machen und schon im Herbst zur Pflegeassistenz-Prüfung antreten. Mit der Pflegeassistenz stehen eine Reihe von Arbeitsmöglichkeiten im pflegerischen Bereich offen", so Klaus Mittendorfer, Direktor des Multiaugustinums. Die gesamte pflegerische Ausbildung wird von Lehrkräften der Gesunden- und Krankenpflegeschule der Salzburger Landeskliniken (SALK) durchgeführt.

"Eine regionale Ausbildung von Pflegekräften erhöht die Chancen, dass sich die Absolventinnen und Absolventen dann auch in ihrer unmittelbaren Umgebung einen Dienstgeber suchen und dort als Pflegekräfte zu Verfügung stehen", so Stöckl. Detaillierte Informationen zu den Pflegeausbildungen am Multiaugustinum gibt es am 3. Februar 2020 um 18 Uhr im Rahmen eines Informationsabends in der Schule.



