Der Mangel an Fachkräften als Herausforderung

Im Pongau sind derzeit gut 1100 Stellen in der Tourismusbranche offen. Es fehlen allein 300 Köche und 300 Servicekräfte.

"Wie all die Jahre zuvor ist auch heuer der Bedarf an Fachpersonal im Tourismus groß", sagt der Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Bischofshofen, Thomas Burgstaller. "Obwohl viele in der Branche bleiben und nur wenige sie verlassen, wächst der Bedarf von Jahr zu Jahr. So werden derzeit 300 Köche gesucht und insgesamt sind 300 Stellen qualifiziertes Servicepersonal beim AMS in Bischofshofen als offen gemeldet. Insgesamt sind es 1100 Arbeitsstellen, die allein in der Tourismusbranche zu besetzen sind."

Bemerkbar sei ein starker Rückgang des Personals aus den EU-Staaten, "viele Fachkräfte aus Ländern wie Ungarn, Polen oder der Tschechei kommen nicht mehr zu uns, da auch dort die Arbeitslosigkeit gesunken ist und die Bezahlung sich in diesen Ländern verbessert hat". Dazu bräuchten viele Betriebe im Pongau auch mehr Personal. Um dem Personalmangel zu begegnen, wurde vom AMS ein großes und federführendes Programm aus dem Pongau auf die Füße gestellt: Beim Projekt "Gastronomisch arbeiten im Pongau", werben 50 Pongauer Tourismusbetriebe um Arbeitskräfte aus dem Osten von Österreich. Dazu finden Jobmessen in Linz, Graz, St. Pölten oder in Wien statt. "Zusätzlich haben sich in einem ambitionierten Projekt mehrere Flachauer mit Wachauer Betrieben zusammengeschlossen. Arbeitskräfte aus der Wachau sollen in der Wintersaison nach Flachau geholt werden." Dazu startet das AMS eine Auswahlserie für Ausbildungskurse von Hilfskräften.

"Wir sind natürlich auch auf allen großen Jobmessen und in vielen europäischen Ländern auf Fachkraftsuche." Es gebe außerdem viele Förderungen für eine Lehrlingsausbildung auf dem zweiten Bildungsweg: "Wir haben derzeit etwa hundert offene Lehrstellen und drei bis vier Suchende." Neben einer maßgeblichen Verbesserung der Rahmenbedingungen sei, so Burgstaller, der große Bedarf an Fachkräften nur durch eine verstärkte Ausbildung von Lehrlingen zu decken.

"Wir haben für die kommende Wintersaison so gut wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Sylvia Unterkofler, Chefin des Hotels Alpendorf. 2017 wurde der Betrieb als "Bester Arbeitgeber Österreichs" ausgezeichnet: "Wir waren das erste familiengeführte Unternehmen mit dieser Auszeichnung." Unterkofler kann sich ihre Lehrlinge aussuchen und vom Jammern hält sie wenig: "Wir Unternehmer müssen selbst aktiv werden." Den Fachkräften im Tourismus gehe es längst nicht mehr um die angemessene Bezahlung, "weil da liegen wir ohnehin bereits in einem hohen Bereich". Mittlerweile gehe es vor allem darum, dass man den Mitarbeitern Verantwortung "und eigene Arbeitsbereiche" übertrage. Wertschätzung, Respekt und Dank seien für die Unterkoflers wesentliche Faktoren: "Wir begegnen unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe, und das wirkt sich auf den Teamgeist aus. Dazu versuchen wir, ganz individuell Wünsche für die Arbeitssituation zu berücksichtigen. Wir haben Arbeitszeitmodelle von 15 bis 50 Wochenstunden, manche Mitarbeiter haben jedes Wochenende frei, andere hauptsächlich unter der Woche. Wochenende frei heißt für viele allerdings Strafdienst", lacht sie. Überhaupt müsse die vielfältige Arbeit im Gastgewerbe endlich anders kommuniziert werden, "denn die Zeiten haben sich längst aber so was von geändert". Das Gastgewerbe sei familientauglich geworden und biete dazu auch viel Tagesfreizeit, die man mit den Kindern verbringen könne: "Ich gehe im Winter fast jeden Nachmittag mit meinen Kindern Ski fahren. Wer kann das sonst? Die Rahmenbedingungen müssen natürlich passen. Wir machen keinen Unterschied mehr beispielsweise bei den neuen Mitarbeiterzimmern - ob das ein Gast oder Mitarbeiter ist. Unsere Mitarbeiter bedienen sich genauso am Frühstücksbuffet wie unsere Gäste. Und sie haben Freude an ihrer Arbeit.