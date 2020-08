Der nächste Cluster: 13 Covidfälle in Behinderteneinrichtung

Das Land Salzburg meldet, dass nun erstmals auch in einer Behinderten-Einrichtung ein Covid-Cluster zu vermelden ist: Betroffen ist ein Wohnhaus im Flachgau; 13 Mitarbeiter sowie zwei Bewohner sind erkrankt. Das Haus steht unter Quarantäne.

Bereits am Montag wurde erstmals eine Person in einer Flachgauer Behinderten-Einrichtung in der Nähe zur Landeshauptstadt positiv auf Covid-19 getestet. Am Dienstag weitete sich dieser Fall aus: Am Nachmittag teilte das Land mit, dass alle 28 Mitarbeiter sowie die 16 Bewohner getestet worden seien. Dabei waren bei 13 Mitarbeitern und zwei Bewohnern die Ergebnisse positiv. Vier Testergebnisse seien noch ausständig, hieß es.

Auf SN-Nachfrage betont der Geschäftsführer der betroffenen Trägereinrichtung, dass die Lage unter Kontrolle sei: "Es handelt sich um ein Wohnhaus. Es steht mittlerweile für mindestens zehn Tage unter Quarantäne. Die zwei betroffenen Klienten werden vom zuständigen Krankenhaus versorgt. Welches das sein wird, ist noch offen." In Frage kämen hier das Landeskrankenhaus oder das Spital in St. Veit, heißt es. Nachsatz: "Glück im Unglück ist, dass nur zwei Klienten betroffen sind. Alle anderen Klienten dürften laut mündlicher Auskunft negative Testergebnisse haben." Derzeit werde gerade abgeklärt, ob und welche Kontakte nach außen die Mitarbeiter und die Klienten gehabt hätten: "Die zwei positiv getesteten Klienten arbeiten in der hauseigenen Tagesstruktur. Die Klienten, die externe Werkstätten besuchen, sind glücklicherweise alle negativ getestet worden," sagt er.

Das Rote Kreuz und der Samariterbund sind indes dabei, den großen Andrang nach Gratistests für die Kroatien-Rückkehrer abzuarbeiten. Bis Dienstagabend hatten sich 1088 Personen für so einen Test angemeldet. Am Dienstag war auch die eigens eingerichtete zweite Teststation beim Busterminal Nonntal in Betrieb, wo von acht bis 21 Uhr Abstriche abgenommen wurden. Am Montag hatte das Land auch einen Aufruf wegen eines Lokals in Wals-Siezenheim gestartet. Bis Dienstag hatten sich 17 Personen gemeldet.

Mit Dienstagabend waren im Bundesland 129 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Infizierten gibt es im Flachgau (63), gefolgt von der Stadt Salzburg (32), Pinzgau (17), Pongau (11) und Tennengau (6). Der Lungau hat keinen bestätigten Corona-Fall.