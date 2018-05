Der neue Datenschutz hält alle auf Trab

Seit 25. Mai ist das neue EU-Datenschutzgesetz in Kraft - die heimischen Institutionen und Firmen beschäftigt es schon seit Monaten.

Seit Freitag ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) offiziell in Kraft. Aber schon seit drei Monaten laufen in der Rechtsberatung der Wirtschaftskammer die Telefone heiß, gehen täglich rund 300 Anrufe ein. "Die neue Datenschutz-Verordnung trifft alle - vom Würstelstand bis zum Industriebetrieb - in unterschiedlichen Ausformungen", sagt Christian Pauer aus der Abteilung für allgemeines Unternehmensrecht.

Angedacht in erster Linie für große Datenverarbeiter wie Google, Amazon und Facebook, nötigt die EU mit dem neuen Gesetz auch alle anderen - Krankenhäuser, Greißler, Kulturvereine -, Maßnahmen zu setzen. Wer mit sensiblen Daten, zum Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, hantiert, muss sogar einen Datenschutzbeauftragten einsetzen. "In Salzburg betrifft das eine Schwimmschule, die Behindertenschwimmen anbietet", erklärt Pauer an einem Beispiel, welche Blüten die neue Verordnung treibt.

Grade kleine Firmen brauchten viel Zeit und Geld für die Umstellung

"Es war schon ein großer Aufwand, wir haben auch eine Datenschutzbeauftragte installiert und das Ganze auf solide Beine gestellt", sagt Sigi Kämmerer, Sprecher der Fachhochschule Salzburg in Puch-Urstein und Kuchl. "Wir haben naturgemäß zahlreiche Daten von Studierenden, Interessenten, Lehrenden, Bewerbern etc. gespeichert, das muss natürlich sauber sein."

In Relation sogar noch mehr zu tun hatten kleine Unternehmen ohne hauseigene Techniker oder Juristen, wie der Lieferservice "Hermann liefert" in Adnet: "Bei uns war's sehr viel Aufwand, wir mussten recht viel Technisches umstellen, vor allem im Onlineshop. Ohne Anwalt und Techniker wär's nicht gegangen. Als kleines Unternehmen mit 15 Leuten wie bei uns musst du viel investieren." Zudem falle viel zusätzlicher Zeitaufwand an: "Manche Daten müssen wir manuell löschen, wir haben nicht die finanziellen Ressourcen, um zusätzliche Module programmieren zu lassen."

"Sensibilisierung ja, aber dieser ganze Zustimmungswahn?"

Von der neuen Verordnung sind aber nicht nur Firmen, sondern genauso öffentliche Stellen betroffen, die naturgemäß über viele Daten verfügen. "Alles, was zur Sensibilisierung in Sachen Datenschutz dient und Bewusstsein schafft, ,Dürfen wir das überhaupt?', das halte ich für gut. Aber die ganze Unsicherheit, den ganzen Zustimmungswahn, den das ausgelöst hat, da muss man aufpassen, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft", meint der Halleiner Stadtamtsdirektor Erich Angerer.

Denn seit das Thema inklusiv abschreckender Strafandrohungen massiv in den Fokus der Medien gerückt ist, geht die Unsicherheit um. "Ich kann Unternehmern diese Angst nehmen", sagt WK-Datenschutzbeauftragter Pauer. Obwohl er die Thematik als "extrem juristisch" bezeichnet, ist ein sofortiger Gang zum Rechtsanwalt aus seiner Sicht nicht zwangsweise nötig. Vielmehr empfiehlt er, sich in der Kammer zu informieren. Man habe dort die nötigen Musterdokumente und Formulare. Was im konkreten Fall umzusetzen ist, könne meist in einem Telefonat abgeklärt werden.

Ignorieren solle man das Thema aber wiederum auch nicht, warnt Pauer: "Da geht es schnell einmal um Strafen bis zu 10.000 Euro. Wenn man die Dinge umsetzt, die jetzt zu tun sind, ist man dann auf jeden Fall safe."







Detailinfos zur neuen EU-DSGVO:

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO) tritt am 25. Mai in Kraft und regelt neue Anforderungen an die Sicherheit und den Schutz von personenbezogenen Daten- als Verordnung existiert sie schon seit zwei Jahren.



Für Unternehmen, Vereine und Institutionen geht damit eine stärkere Verantwortung im Umgang und Speichern der Daten einher. Alle Bürger haben mit ihr das Recht, von jeder Institution Auskunft über ihre Daten zu erhalten. Außerdem gibt es das Recht auf Löschung aus Kundendatenbanken sowie das Recht auf Datenportabilität (um den Nutzern digitaler Dienste den Wechsel von einem Anbieter zum anderen zu erleichtern und so Monopole möglichst zu verhindern).



Die Regierung hat die EU-Verordnung am 20. April mit einem Deregulierungsgesetz entschärft: Zwei Punkte sind wichtig: Bei ersten Übertritten wird beraten statt sofort gestraft. Und: Es ist jeweils eine angemessene Strafe festzulegen.

Informationen gibt es unter www.wko.at/Datenschutz