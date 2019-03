Der Neue will viel bewegen

Florian Juritsch, umtriebiger Regionalmanager und in zahlreichen Vereinen aktiv, über seine neue Rolle an der Gemeindespitze.

Bei der Bürgermeisterwahl setzte er sich klar mit 63,8 Prozent der Stimmen gegen Leonhard Flatscher (SPÖ) durch. Gestern, Mittwoch, wurde Florian Juritsch (ÖVP) als Bürgermeister angelobt.

Redaktion: Juritsch: Sehr spannend, sehr stressig - dahingehend, dass man natürlich überall vorstellig werden soll und muss. Die Leute wollen sehen, dass der Bürgermeister schon aktiv ist und sich um den Ort kümmert. Momentan mache ich noch einige Termine gemeinsam mit Hubert Lohfeyer, da er bei vielen Projekten den tieferen Einblick hat und mich teilhaben lässt.

Mit 29 Jahren sind Sie der jüngste Bürgermeister in Salzburg. Was bedeutet Ihnen das - und warum tun Sie sich das überhaupt an?Der Jüngste zu sein, ist eine Momentaufnahme, alt wird man eh von selbst. Ein ruhigeres Leben hätte ich, wenn ich nicht in der Politik wäre. Aber das will ich nicht. Mir taugt es, umtriebig zu sein. Ich will mich als waschechter Unkener einbringen, bin lokal verwurzelt, möchte mein Know-how, das ich als Leader-Manager in der Regionalentwicklung aufgebaut habe, nutzen, um in der Gemeinde viel zu bewegen. Die Politik ist das Instrument, das am unmittelbarsten unsere Lebensbereiche gestalten kann, das macht es für mich so interessant.

Wie legen Sie das Zeitmanagement an?Ich habe in meinem Beruf auf Teilzeit - 20 Stunden - reduzieren können, die Funktion bleibt die gleiche. Die restliche Arbeitswoche bin ich Bürgermeister. Ich glaube, dass ich mir das gut einteilen kann.

Wie wird Sie die Bevölkerung als Bürgermeister erleben? Ein guter Bürgermeister muss irrsinnig gut mit den Leuten können. Er soll eine Fachexpertise mitbringen, die ich mir durch meine juristische Ausbildung zugestehe. Er soll Ideengeber und Visionär sein; Moderator, wenn es darum geht, Konflikte zu bewältigen; er soll geradlinig sein. Mit diesen zentralen Eigenschaften soll mich die Bevölkerung wahrnehmen.

Die Mandate in der Gemeindevertretung: sieben ÖVP, sieben FPÖ, drei SPÖ. Wie beurteilen Sie diese Rollenverteilung? Ich hoffe auf eine überparteiliche Rolle von allen. Das Miteinander ist mir ganz wichtig. Unterschiedliche Fraktionen implizieren unterschiedliche Meinungen, die es auch braucht. Wenn einem niemand mit Kritik entgegnet, kann man nicht wachsen. Unken war immer schon stark freiheitlich geprägt. Das ist eine Widerspiegelung von Tatsachen. Ich sehe das nicht negativ, wir haben auch in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet.

Wie stehen die Zukunftschancen des Unkener Hallenbades?Aus derzeitiger Sicht kann sich die Gemeinde den Betrieb nicht leisten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir ein Hallenbad in der Form weiterbetreiben können. Der Betriebsabgang war so schon nicht vertretbar, um im Winter offen zu haben. Das Freizeitzentrum ist generell in die Jahre gekommen. Es gibt ein Konzept, das heuer detaillierter ausgearbeitet wird und so rasch wie möglich zur Umsetzung kommen soll. Es inkludiert Schwimmbad, Sauna- und Gastrobereich, Spielplatz, eventuell Räumlichkeiten für Therapeuten - und wir tüfteln noch an einem Alleinstellungsmerkmal.

Was ist mit der Festung Kniepass geplant? Wir haben in Kooperation mit dem Land Salzburg, in dessen Eigentum die Festung steht, einen Architekturwettbewerb gestartet, Ende April soll das Siegerprojekt präsentiert werden. Es geht um die Adaptierung unter denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten; einen neuen Gastrobereich, bei dem regionale Produkte eine große Rolle spielen sollen; um eine Riesentrockenröhrenrutsche, die die Bereiche miteinander verbindet. Das Projekt basiert auf mehreren Säulen: Kultur, Kulinarik, Spaß, Events. Es ist ein Leuchtturmprojekt für das ganze untere Saalachtal, da stecken wir sehr viel Hoffnung hinein.