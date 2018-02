Der Nordpol schickt seine eisigen Grüße

Am Sonntag fallen die Temperaturen auf Minus 30 Grad. Was das für Wintersportler, Autofahrer und Fiaker heißt.

Der wärmste, ungeheizte Ort im gesamten Bundesland Salzburg könnte ab Sonntag ausgerechnet in einem Iglu liegen: Im Ice-Camp auf 2500 Höhenmetern am Kitzsteinhorn hat es konstant rund zwei Grad minus. Der Weg dorthin führt freilich durch polare Kälte: Denn auf 3000 Höhenmetern wird es bis zu minus 29 Grad haben. Zusammen mit dem eisigen Wind wird es sich eher wie minus 45 Grad anfühlen. "So kalt ist es bei uns um diese Jahreszeit nur alle zehn Jahre", sagt Bernhard Niedermoser von der Salzburger Wetterdienststelle.

Auch auf 2000 Metern wird es mit minus 25 bis minus 20 Grad außergewöhnlich kalt werden. In den Niederungen muss man sich auf Tageshöchsttemperaturen von minus 15 Grad auf 1000 Höhenmetern einstellen, in der Landeshauptstadt auf minus sieben bis minus fünf Grad. Sehr kalt werden die Nächte. Kältepunkt wird der Lungau sein, aber auch im Oberpinzgau und im Ennspongau können die Temperaturen nachts auf minus 25 Grad sinken. "Deutlich wärmer wird es erst wieder am Donnerstag, wobei wir da von ,normalen' winterlichen Temperaturen sprechen", kündigt der Meteorologe an.

Die eisige Kälte verdanken wir dem zurzeit im Schatten liegenden Nordpol. Denn über Sibirien gelangt diese polare Luft zu uns. Ein gutes Argument gegen den Klimawandel ist die kommende Kälte übrigens nicht. "Auch in einem wärmeren Klima liegt der Nordpol ein halbes Jahr lang im Schatten. Die Polarluft dort entsteht also in einer komplett sonnenlosen Region. Das ändert sich auch nicht mit steigenden Temperaturen", erklärt Bernhard Niedermoser.

Wenig beeindruckt von der bevorstehenden Kältewelle sind Ludwig Rasser und Matthias Daxbacher. Die beiden Meteorologen haben Dienst im Observatorium in 3106 Metern auf dem Sonnblick. "Ich bin seit 38 Jahren hier oben, da sind solche Temperaturen nichts Besonderes", sagt Ludwig Rasser. Er und sein Kollege müssen täglich um sechs Uhr morgens hinaus, um Niederschlagsdaten zu kontrollieren. "Minus 30 Grad fühlen sich mit dem starken Wind hier bei uns wie minus 60 Grad an. Da muss man schon vorsichtig sein. Ohne Sturmhaube und Skibrille gehen wir nicht hinaus."

Die Kältewelle wird - anders als in den Mittelmeerregionen von Italien bis Griechenland - nicht von Niederschlag begleitet. Daher macht sie weder dem Flughafen Salzburg noch den Straßenmeistereien große Sorgen. Wo kein Niederschlag ist, kann sich auch kein Eis auf Straßen oder Start- und Landebahnen bilden. Anders sieht es für Autofahrer aus: ÖAMTC und ARBÖ rechnen mit einer Rekordzahl an Einsätzen. ARBÖ-Experte Georg Ringerthaler: "Hauptpannenursache entsteht bei Kälte definitiv durch Versagen der Batterie. Gefolgt wird diese durch ,Dieselkraftstoffflockung' und an dritter Stelle werden wir wegen eingefrorener Türschlösser gerufen." Vorsorgen könne man, indem man die Batterien noch vor Sonntag überprüfen lasse, bei Diesel-Fahrzeugen vorsorglich einen Dieselfrostschutz in den vollen Tank fülle und die Türschlösser mit Frostschutz behandle.

Wer auf weniger PS setzt und in einem Fiaker sitzt, muss sich um die Pferde keine Sorgen machen, versichert Fiaker-Obmann Franz Winter: "Pferde haben ein dickes Winterfell, ab minus zehn Grad haben wir eine zweite Decke für sie mit und wenn es für Gäste und Pferde zu kalt wird, stellen wir ohnehin den Betrieb ein."

