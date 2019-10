Der Oberst aus Adnet hielt im Kosovo das Rad'l am Laufen

Peter Schinnerl unterstand im Kosovo das österreichische Kontingent sowie die gesamte Logistik der NATO-Mission KFOR vor Ort.

Ein sechsmonatiger Auslandsaufenthalt fürs Vaterland ist ein zweischneidiges Schwert, weiß Peter Schinnerl: "Insgesamt eine sehr spannende Aufgabe, sich in einem multinationalen Umfeld zu beweisen, und eine große Verantwortung. Andererseits ist es natürlich sehr schwierig in Bezug auf die Familie zuhause, grade die Kinder leiden schon sehr." Das 470 Mann starke österreichische Kontingent unterstand im Kosovo Schinnerls Kommando, dazu der gesamte Logistikverband (Joint Logistic Support Group) der KFOR-Mission, dessen rund 200 Soldaten (aus 15 Ländern) für Spritversorgung, Transporte, Pionieraufgaben etc. sorgen.

Österreicher stellen drittgrößtes Kontingent an Soldaten

Seit Beginn der NATO-Mission KFOR (Kosovo Force) 1999 beteiligen sich Österreich konstant zwischen 400 und 500 Soldaten daran - mittlerweile nach Italien und den USA das drittgrößte Truppenkontingent vor Ort. "Es geht darum, Präsenz zu zeigen, die örtlichen und EU-Polizeikräfte bei Bedarf zu unterstützen und Schutz zu bieten, für Minderheiten und Kulturdenkmäler zum Beispiel", erklärt der 48-jährige Adneter. "Es ist eine stabile Situation, es schaut auch alles friedlich aus, aber es gibt noch viel Konfliktpotenzial, deswegen braucht es nach wie vor die KFOR."

Soldaten engagierten sich auch abseits des Camp-Lebens

Aber auch abseits des beruflichen Soldatenlebens engagierten sich Schinnerl und seine Kameraden für die Kosovaren: Eine von ihm initiierte Spendenaktion unter den Soldaten im August ermöglichte Brillen für fünf Kinder mit schweren Sehstörungen, und Spendenboxen bei einer gemeinsamen Maibaumfeier mit den Deutschen und Schweizern erbrachten 600 Euro für hilfsbedürftige Kinder vor Ort.

Den Alltag muss man sich als stark strukturiertes Lagerleben vorstellen: "Es gibt normale Bürozeiten, Bereitschaftsdienste, Wachdienste, Patrouillenfahrten, Übungen etc., es ist ein striktes Dienstrad."

"Man muss aufeinander schauen, da sind alte Tugenden gefragt"

Abgesehen von organisierten gemeinsamen Ausflügen verbringen die Soldaten auch ihre Freizeit im Camp. "Da sind sehr viele sozusagen alte Tugenden gefragt, Disziplin, Gemeinschaft, Kameradschaft, ohne das geht es nicht. Man muss aufeinander schauen, dass keiner anfängt, Trübsal zu blasen. Das geht schneller, als man glaubt, weit weg von Familie und Freunden."

In Österreich ist Schinnerl als Oberst des Generalstabsdienstes bei den Luftstreitkräften zuständig für die Einsatzführung der Luftunterstützung (z. B. auch bei Katastropheneinsätzen wie beim Schneechaos im Lammertal im Jänner 2019) und Luftraumüberwachung. 2016 lag auch die Veranstaltung der "Airpower" in seiner Verantwortung.