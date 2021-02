Der ÖAMTC baut im Pinzgau weiter aus

Großer Rückstau bei der Ausbildung von Führerscheinneulingen in den Fahrtechnikzentren.

Nach der Eröffnung des neuen Stützpunkts in Saalfelden modernisiert der ÖAMTC jetzt seinen Stützpunkt in Zell am See. Der im Jahr 1993 errichtete Bau ist zu klein. "Wir haben im Raum Zell am See 13.500 Mitglieder", sagt Salzburgs ÖAMTC-Direktor Erich Lobensommer. Weil der Platz beschränkt ist, wird in Zell am See in die Höhe gebaut. Die Mitarbeiterräume übersiedeln dann in den ersten Stock, damit im Erdgeschoß mehr Platz für den Kundenbereich und die Werkstatt bleibt. 1,5 Mill. Euro werden investiert.

Im März startet die erste Bauphase, während der der Stützpunkt geschlossen bleiben muss. In dieser Zeit steht der Stützpunkt in Saalfelden mit zusätzlichem Personal zur Verfügung. Im April soll der Stützpunkt Zell am See trotz der laufenden Arbeiten wieder geöffnet werden. Der Abschluss der Arbeiten ist für Ende Juli geplant. Mittelfristig will der ÖAMTC auch in Mittersill einen Stützpunkt errichten. Ein Grundstück hat man schon erworben. Die Coronakrise kann dem Verein nicht viel anhaben, da er vor allem von den Mitgliedsbeiträgen finanziert ist und die Mitgliederzahl weiter steigt.

Nach monatelanger Schließung sind die Fahrtechnikzentren des ÖAMTC, darunter jenes beim Brandlhof in Saalfelden, seit Montag wieder geöffnet. Es gibt Sicherheitsmaßnahmen. In den Fahrtechnikzentren finden unter anderem die für den Führerschein vorgeschriebenen Mehrphasentrainings statt. Hier hat sich ein großer Rückstau gebildet. Viele Führerscheinneulinge warten auf den Abschluss ihrer Ausbildung. Deshalb hat der ÖAMTC die Zahl der Trainings in den Zentren erhöht.