Der Papst als "Ehrengast" für mehr als 300 Jugendliche in Salzburg

Die Erzdiözese Salzburg präsentierte beim "Theotag" das große Spektrum der Arbeitsplätze in der Kirche. Weihbischof Hansjörg Hofer will den Jugendlichen helfen, "einen Schatz zu finden".

"Jugendliche sind die VIPs der Kirche. Ihr seid nicht die Zukunft, sondern das Jetzt." Mit diesen Worten von Papst Franziskus begrüßten die Organisatoren am Donnerstag mehr als 300 Jugendlichen, die zum "Theotag" nach St. Virgil gekommen waren. "Wer weiß, was er im Leben will, hat einen Schatz gefunden. Allen anderen möchten wir heute dabei helfen, diesen Schatz zu finden", betonte Weihbischof Hansjörg Hofer in seiner Begrüßung.

Jugendliche schrieben für den Erzbischof nieder, was sie "umtreibt"

Allein in Salzburg gibt es 50 Studienrichtungen. Warum sollte Theologie das richtige Studium sein? Gefängnisseelsorgerin Sophia Kremser erinnert sich gerne an ihr Theologiestudium zurück: Neben Geschichte und Philosophie hatte auch Kirchenkritisches Platz, Gesellschaftspolitisches in ihrem Doktorat zu Migrationsprozessen. "Heiße Eisen" wurden auch in einem Workshop diskutiert: Was die Jugendlichen "umtreibt", schrieben sie für Erzbischof Franz Lackner nieder - etwa von ihrem Platz in der Kirche sowie jenem von Frauen und Homosexuellen.

"Es war ganz anders als erwartet"

Von ihrem Freiwilligeneinsatz bei den Steyler Missionsschwestern in Bolivien erzählte Hannah Rabl: Auch wenn es zu ihrem Studium der Chemie keinen direkten Bezug gebe, habe es ihr Bewusstsein und ihre Fähigkeit geschärft, über den Tellerrand hinauszublicken. Besonders gut kamen die zwei einstündigen Schnuppervorlesungen an. Kristin De Troyer referierte zum Thema "Leid warum?" Martin Dürnberger, der vergangenes Jahr mit dem Staatspreis für exzellente Lehre ausgezeichnet worden ist, zu Gott in der Populärkultur. Das Resümee von Tobias Kohlmayr und Marco Kerezovic aus dem Privatgymnasium St. Rupert in Bischofshofen: "Es war ganz anders als erwartet, da war viel Bezug zu unserer Lebensrealität da."

Die katholische Kirche ist ein großer Arbeitgeber

Die katholische Kirche ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber im Land, sie ist zugleich einer der vielfältigsten, hieß es beim "Theotag". Die katholische Kirche bietet in Salzburg und dem Tiroler Unterland 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Pfarren und Einrichtungen der Erzdiözese Arbeit. In der Caritas sind es weitere 700 sowie weitere 800 im Religionsunterricht.



