Der Pinzgau im Jahresrückblick: Das waren die größten Schlagzeilen

Eine spezielle Herausforderung stellte 2020 auch für das PN-Team dar: kaum Veranstaltungen, Termine auf Distanz. Hier eine Auswahl an Themen, die das Jahr neben Corona mit sich brachte.

Jänner

■ Klaus Portenkirchner löst Franz Fritzenwanger als Bezirksfeuerwehrkommandant ab. ■ Die Bahn soll in den Berg und das Seeufer frei werden - die PN präsentieren die visionären Pläne engagierter Zeller. ■ Die Maria Almer Skispringerin Sara Marita Kramer feiert in Sapporo sensationell ihren ersten Weltcupsieg. ■ GP Ice Race mit viel Prominenz in Zell am See - unter anderem mit Marcel Hirscher. ■ Zäher Kampf gegen Zweitwohnsitze. Viele reiche Ausländer investieren ...