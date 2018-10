Der Profi für die schweren (Un-)Fälle

Gutachter Gerhard Kronreif rückt bei vielen, oft tödlichen Unfällen zur Klärung der Ursache aus. Er besticht durch Fachwissen und Gelassenheit.

Wenn Gerhard Kronreif sagt, dass er 168 Stunden pro Woche, also 24 Stunden am Tag, sein Handy eingeschaltet hat und nach einem Anruf Gewehr bei Fuß steht, so ist das nicht nur so dahergesagt: Der 53-Jährige wird nämlich bei fast allen Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten oder Todesopfern auf Salzburgs Straßen beigezogen, bei denen die Unfallursache nicht von vornherein völlig klar ist. Und das sind traurigerweise sehr viele.