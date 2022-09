Der Raubüberfall in Bad Reichenhall war offensichtlich nur ein Schauspiel

Ein Jugendlicher war gefesselt und kniete am Boden, während ein anderer auf ihn eintrat. Eine Radfahrerin, die zufällig vorbeikam, informierte die Polizei. Diese geht von einem "Unfug" und "Schabernack" aus.

Der Polizei Bad Reichenhall wurde am Donnerstagabend ein Vorfall gemeldet - ein Raub und eine Körperverletzung. Sowohl Täter als auch Opfer waren unbekannt. Inzwischen hat sich eine Zeugin gemeldet, die am vergangenen Donnerstag wenige Minuten zuvor an gleicher Stelle im Fürschlachtweg drei Jugendlichen begegnete. Einer davon war gefesselt und kniete am Boden, während ein anderer auf ihn eintrat. Der Passantin schien der Tritt und die ganze Szenerie jedoch nicht wirklich glaubwürdig und sie sprach die Jugendlichen an. Diese schilderten ihr glaubhaft, dass man ein soziales Projekt durchführe und an den Reaktionen der Passanten interessiert sei. Es liege nur ein Schauspiel vor. Daraufhin setzte die Zeugin ihren Weg fort.

Die Polizei fand nur ein Klebeband der Fesselung

Kurz darauf, am Donnerstag gegen 19 Uhr, muss das Schauspiel vor einer Radfahrerin vorgeführt worden sein - offensichtlich glaubwürdiger. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Die Beamten trafen die Jugendlichen nicht mehr an. Lediglich ein Klebeband der Fesselung wurde noch gefunden.

Die Jugendlichen könnten weitere Passanten erschrecken

Es gebe tatsächlich gelegentlich solche "Sozialprojekte" von Studierenden für Studienarbeiten, heißt es bei der Polizei. Dabei müsse für eine korrekte Abwicklung aber ein entsprechendes Umfeld geschaffen und vorsorglich natürlich die Polizei informiert werden. Im vorliegenden Fall - so die Polizei - dürfte nur "Unfug" und "Schabernack" vorliegen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese Jugendlichen weiter aktiv sind und Passanten erschrecken könnten. Da weiter unbekannt ist, wer die Jugendlichen sind, erhofft die Polizei erneut auf Hinweise zur Identität der selbsternannten Schauspieler. Grundsätzlich liege durch das Vortäuschen von Straftaten, welche der Polizei oder Behörden bekannt werden, die Möglichkeit einer Straftat vor, heißt es. Hinweise nimmt die Polizei Bad Reichenhall unter der Telefonnummer 0049/08651/9700 entgegen.