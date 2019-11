Der "Saftladen" in Salzburg bietet seit 40 Jahren Platz und Halt in schwierigen Lebenssituationen

Rund 100 Hilfesuchende läuten pro Tag beim "Saftladen" in der Schallmooser Hauptstraße an - von Haftentlassenen über Obdachlose und Langzeitarbeitslose bis zu Menschen mit psychischen Problemen. Sie erhalten professionelle Hilfe. Am Donnerstag wurde eine besonderes Jubiläum gefeiert.

SN/lmz/neumayr/leo LH-Stv. Heinrich Schellhorn sowie Miriam Zillner und Peter Wieser vom Verein Neustart Salzburg bei der Zeitreise durch 40 Jahre „Saftladen“.