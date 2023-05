Der sagenhafte Schödersee

Im Schödertal findet man neben dem See auch einen prachtvollen Urwald. "Zahlreiche Mythen ranken sich um den Schödersee", weiß der Großarler Autor Walter Mooslechner.

Im hintersten Großarltal in der Nationalpark-Gemeinde Hüttschlag liegt der legendäre Schödersee - eine echte Besonderheit.

Der Wasserspiegel dieses "periodischen" Sees variiert stark, da sich der See nur nach starken Regenfällen und während der Schnee-Schmelze füllt. Von zwei Seiten stürzen dann die Gebirgswasser über mächtige Steilstufen und vereinen sich im tiefen Talbecken. Nur zeitweise zeigt sich das Gewässer in voller Pracht und verschwindet immer wieder in der Tiefe des Schöderbeckens.

Geheimnisvolles, Unerklärliches und Absonderliches beschäftigen uns Menschen zu allen Zeiten, speziell wenn es um das Lebenselixier "Wasser" geht. Von frühester Zeit an entstanden deshalb unzählige Sagen, Märchen, Fabeln, Mythen und Legenden. Auch über den Schödersee erzählt man sich sagenhafte Dinge. So sollen am Seeboden grauenhafte Berg- und Wassergeister hausen und den Wasserspiegel durch teuflische Zaubereien ständig verändern. Von Zeit zu Zeit sollen sie sogar über unterirdische Wasserläufe in den tiefgelegen versumpften Talschluss gelangen, um hier weiter ihr Unwesen zu treiben.

Das Schödertal ist eine prachtvolle Landschaft und ein Urgebiet, wie man sich die Natur im wahrsten Sinne des Wortes vorstellt. Der Aufstieg zum See führt durch einen urigen Naturwald, vorbei an von Flechten bewachsenen Baumriesen, Felsbrocken mit bewachsenen kleinen Kuppen und Mulden. Eine Unzahl von Sträuchern, Alt- und Totholzbäume finden hier einen geeigneten Platz. Die weitgehend naturbelassene Landschaft mit ihrer reichen Tier- und Pflanzenwelt und all seinen Geheimnisse ist ein Juwel und eine naturnahe Kostbarkeit. Während Gebirgsbäche, Wasserfälle sowie Seen in der Natur frei sichtbar sind und in der Landschaft reizvolle Bilder hervorrufen, bleiben unterirdische Wasserläufe und Wasseradern im Verborgenen.

Mit unerklärlichen Phänomenen und der Parawissensschaft der Geopathologie beschäftigen sich Rutengänger (Pendler), Wissenschaftler und Ärzte schon seit Jahrhunderten. Hier im Schödertal präsentiert sich das Wasser in allen Variationen. Die sagenhaften Wege des Wassers reichen vom Ursprung am Berg, über tosende Wasserfälle bis hin zu Flüssen und schillernden Seen. Aufmerksame Naturliebhaber werden bei einer Wanderung im Schödertal immer wieder etwas Einzigartiges entdecken.