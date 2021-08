Der Salzburger "Mondsagler" Erwin Thoma und sein Draht zum Verschwörungsmystiker Ken Jebsen

Über drei Millionen Mal wurde der Podcast über den deutschen Verschwörungsideologen Ken Jebsen gehört. Eine kleine Rolle darin spielt der Goldegger Holzbaupionier Erwin Thoma.

Der Podcast "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" (dt.: Was zum Teufel passierte mit Ken Jebsen, Anm.) führte wochenlang die deutschen Charts auf Spotify und allen anderen relevanten Plattformen an. Auch in Österreich interessierten sich viele Hörer für die Geschichte des Radiomoderators und seine Wandlung vom Fanliebling zu einem der einflussreichsten Coronaleugner und Verschwörungmystiker Deutschlands. Jebsen fiel als eine der führenden Stimmen der Querdenker-Szene auf, äußerte unter anderem Sympathien für abstruse QAnon-Theorien. Er wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

...