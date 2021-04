Der schlafende Riese wurde wachgeküsst

Mit seiner neuen Brandserie "Gentle Giant" geht der Lungauer Walter Trausner einen neuen Weg: Er setzt auf Regionalisierung - und die schmeckt man auch.

Von Tamsweg kommend ist er schon von Weitem zu sehen: der schlafende Riese. Lang ausgestreckt liegt er da: vom Speiereck in Mauterndorf bis zum Schareck. Auch als schlafender Mönch ist diese Bergkette bekannt. "Wenn man diesen Anblick jeden Tag genießen darf, dann passiert was in einem", sagt Walter Trausner. "Ganz unbewusst." Der gelernte Koch wuchs in Wels auf. Er übersiedelte bereits vor Jahrzehnten nach Mauterndorf, wo er zunächst im einzigen italienischen Lokal der Region als Koch beschäftigt war. Dann machte ...