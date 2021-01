Der Schnee hält sie nicht auf: Gewichte stemmen im Freien

Bei Schnee und Eis trainieren Salzburger im Freien weiter. Ein Fitnessstudio-Betreiber hat die Geräte ins Freie verlegt. Rechtlich sei das möglich.

Fitnessstudios haben österreichweit geschlossen. Es finden keine Kurse statt und trainieren in Innenräumen ist erst recht nicht möglich. Einige Sportbegeisterte lassen sich davon nicht abhalten. Mitglieder des Fitnessstudios in der Panzerhalle können weiterhin an Geräten trainieren - jedoch im Freien. Herbert Laux, Inhaber von Sportsupport, hält den Outdoorbereich vor dem Studio weiterhin geöffnet - trotz Minusgraden. "Wir stellen die Geräte zur Verfügung, die Mitglieder können diese tagsüber verwenden." Eine Betreuung durch Trainer gebe es nicht. "Wir richten uns nach den ...