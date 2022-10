Der schnellste Weg in den Süden wird für acht Monate gesperrt

Der ÖBB-Tauerntunnel zwischen Böckstein und Mallnitz wird Mitte November 2024 bis Juli 2025 totalsaniert und muss gesperrt werden - für viele ein Ärgernis, für Pendler ein Riesenproblem.

Motor abstellen, 1. Gang einlegen, Handbremse ziehen: Dieses Prozedere muss erfüllt werden, bevor man aus seinem Auto aussteigen darf, um dann in einen der beiden Personenwagen einzusteigen. So ist der Ablauf, wenn man sein Fahrzeug mit der ÖBB-Tauernschleuse von Böckstein nach Mallnitz (oder auch in die Gegenrichtung) befördern will.

Die Waggons sind nicht unbedingt neuester Bauart oder sonderlich modern, das ist aber nicht wirklich von Belang, denn die Fahrt durch die ÖBB-Tauernschleuse dauert nur elf Minuten. Die meiste ...