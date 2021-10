Der Schutzstatus des Wolfes ist nicht so hoch

Trotz des strengen Schutzes auf EU-Ebene könne durch lokale Verordnungen längst agiert werden, betonten hochrangige EU-Vertreter.

Martin Selmayer, der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, und Paul Schmidt, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, sind derzeit mit dem Rad quer durch Österreich unterwegs. Ihr Ziel: In persönlichen Gesprächen direkt bei den Bürgern von deren Anliegen zu hören. Am Sonntagabend stoppten sie auf Einladung des Regionalverbandes Pongau im Landesskimuseum in Werfenweng. In der Sepp-Forcher-Stube traf man sich mit Betroffenen zu einem Dialog zum Thema Wolf.

Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes, hielt ...