Der Skiklub bewegt Hallein seit 90 Jahren - und das nicht nur im Winter

Mit einem Festabend im Ziegelstadl feierte der Skiklub Schlotterer Hallein am vergangenen Samstag sein 90-Jahre-Jubiläum. Man erinnerte an die Vergangenheit des Klubs und die Erfolge der Klub-Ikonen Thomas Stangassinger und Anna Veith, zeigte aber natürlich auch die Läufer, Trainer und Sponsoren von heute her

Es war ein bunter Abend, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn: Schon zum Start hatten Skiklub-Präsident Joesi Schauer und seine drei Mitstreiter die Lacher auf ihrer Seite in knallbunten Ski- und Rennanzügen aus den vergangenen Jahrzehnten. Danach präsentierte der Skiklub seine aktuellen Talente, darunter auch ÖSV-Kaderfahrer Niklas Skaardal, und das Trainerteam, vergaß aber natürlich auch nicht auf seine illustre Vergangenheit: In mehreren Videosequenzen hielt man Rückschau auf das Skiklub-Treiben am Dürrnberg, auf die ehemalige Skisprung-Schanze sowie natürlich auf die WM-, Weltcup-, und Olympia-Erfolge von Thomas Stangassinger (der auch selbst vor Ort war) und Anna Veith (deren Mutter Martina Fenninger im Publikum saß). Stangassinger wurde auch 29 Jahre nach seinem Olympiasieg bejubelt, als sein Siegeslauf über die Leinwand flimmerte. "Wir sind mittlerweile ein Ganzjahressportverein mit Sommer- und Winteraktivitäten. Wir gehen mit den Kindern Laufen, Radfahren, Schwimmen, machen aber auch spaßige Sachen wie Gokartfahren, Klettern und Klippenspringen. Alles um für den Winter fit zu sein. Die Rennen gewinnen wir durch das gute Training im Sommer", sagt Schauer im TN-Gespräch. Auch Olympiasieger Thomas Stangassinger lobte die Arbeit seines Heimatvereins: "Sie haben ja Läufer, die das wirklich leistungsorientiert betreiben, aber auch die große Masse, die zwar Rennen fahren, aber eher als Hobby. Und diese Mischung ist glaub ich das Erfolgsgeheimnis. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man nicht in zu frühen Jahren mit zu viel Druck arbeitet, dann verliert man früher oder später den Spaß und schafft es nicht über die Schülerzeiten hinaus."

BILD: SN/SW/PETRY Die Bürgermeister von Hallein, Puch und St. Koloman (im Bild) sowie die Sponsoren des Klubs erhielten ein Dankeschön für ihre langjährige Unterstützung. BILD: SN/SW/PETRY Die Bürgermeister von Hallein, Puch und St. Koloman sowie die Sponsoren des Klubs (im Bild Peter Gubisch und Wolfgang Neutatz von Schlotterer) erhielten ein Dankeschön für ihre langjährige Unterstützung. BILD: SN/SW/PETRY Einen besonderen Dank erhielt die Firma Palfinger (im Bild Sprecher Hannes Roither), die seit einigen Jahren das Leistungszentrum des Klubs finanziert. Natürlich dankte man auch den zahlreichen Sponsoren, ebenso wie den anwesenden Bürgermeistern von Hallein, Puch und St. Koloman, die die Arbeit des Klub unterstützen. Einen speziellen Dank erhielt die Firma Palfinger, die seit einigen Jahren das Leistungszentrum des Klubs, das Palfinger Kompetenzzentrum, finanziert. Auch Klubobmann Walter Alber, der den Abend auch moderierte, wurde für seine mittlerweile 23 Jahre als umtriebiger Obmann geehrt. Ihm ist auch um die Zukunft das Klubs nicht bange: "Wir haben wieder einige Riesentaleten, allen voran Niklas Skaardal, und von hinten her kommen wieder drei, vier starke Läufer und eine Masse an Skifahrern. Man kann's nie sagen, wie weit sie kommen, aber das Potenzial ist da und die Einstellung ist auch da." BILD: SN/SW/PETRY Lilly Murauer und Sonja Wimmer demonstrierten bei einer Turnvorführung, dass die jungen Talente des Skiklubs auch abseits der Piste sportlich eine gute Figur machen. BILD: SN/SW/PETRY Lukas und Stefan Lehenauer (im Bild) sind nicht nur Toptalente auf der Piste, sondern auch auf der Ziehharmonika. BILD: SN/SW/PETRY Lukas (im Bild) und Stefan Lehenauer sind nicht nur Toptalente auf der Piste, sondern auch auf der Ziehharmonika. Nicht zuletzt zeigten einige junge Skiklub-Talente, dass sie auch abseits der Piste ihre Leistungen bringen: Lilly Murauer und Sonja Wimmer glänzten als Turnerinnen, Lukas und Stefan Lehenauer auf der Ziehharmonika und Xenia Lindtner auf der Geige.

